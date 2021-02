Casey Anthony | la mamma più odiata degli Usa | omicidio irrisolto

Leggi su ck12

(Di lunedì 8 febbraio 2021) La sconcertante storia di , quello di sua figlia di appena 3 anni. (screenshot video)Caylee Marieera una bambina di tre anni che viveva a Orlando, in Florida, con sua madre,Marie, classe 1986, e i suoi nonni materni, George e Cindy. Il 15 luglio 2008, è stata denunciata come scomparsa in una chiamata 9-1-1 fatta da Cindy, la nonna che ha detto di non aver visto Caylee per 31 giorni. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Annie Le, studentessa uccisa delitti a circuito chiuso: il drammatico caso La donna ha spiegato anche che l’auto di, sua figlia, puzzava come se ci fosse un cadavere all’interno. Cindy ha detto cheaveva dato varie spiegazioni sul luogo in cui si trovava Caylee prima di dirle finalmente che non vedeva la ...