Brocchi | “Domani non ci sarà Boateng | Balotelli è recuperato”

(Di lunedì 8 febbraio 2021), 9 febbraio si giocherà il match Vicenza-Monza.dovrà a meno del capitano Bellusci e del fulcro del gioco,, ma è stato. Di Carlo potrebbe concedere del minutaggio all’ex enfant prodige, Davide Lanzafame. Prepartita Vicenza-Monza Conferenza Di Carlo, allenatore Vicenza “Questa vittoria porta fiducia e consapevolezza, questo gruppo da inizio girone di ritorno ha qualcosa di diverso e sono orgoglioso perché tutti spingono e hanno ritrovato fiducia in loro stessi. Sono felice per la prestazione di Vandeputte perché è praticamente un nuovo acquisto e anche per Giacomelli che si è finalmente sbloccato, oggi valuterò chi schierare dall’inizio col secondo in vantaggio. Dovrò valutare anche Longo che arriva da un periodo intenso, mentre Lanzafame non partirà ...

L'allenatore del Monza Christian Brocchi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il Vicenza: 'Mi aspetto una gara difficile, intensa contro una squadra che fa dell'agonismo e della corsa uno dei ... Il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Vicenza in programma. L'allenatore ex Milan concederà un meritato turno di riposo a Kevin Prince Boateng ma in compenso riavrò a ...