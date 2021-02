Australian Open oggi: orari 9 febbraio, tv, programma, streaming, ordine di gioco (Di martedì 9 febbraio 2021) oggi, martedì 9 febbraio, andrà in scena la seconda giornata degli Australian Open 2021 a Melbourne (Australia). Tantissimi i match in programma con diversi big che scenderanno in campo. Saranno ben nove gli azzurri impegnati oggi nelle partite di primo turno dello Slam Australiano. Grande attesa per l’esordio di Matteo Berrettini che sfiderà nel primo match della sessione serale alla Margaret Court Arena, quindi non prima delle ore 09.00 italiane, il sudafricano Kevin Anderson. L’azzurro parte favorito, anche sulla scorta di quanto ha fatto vedere nei match di ATP Cup, ma dovrà tenere alta la guardia. Prima gara agli Australian Open anche per Fabio Fognini che si troverà di fronte il transalpino Pierre-Hugues Herbert. Il tennista di ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021), martedì 9, andrà in scena la seconda giornata degli2021 a Melbourne (Australia). Tantissimi i match incon diversi big che scenderanno in campo. Saranno ben nove gli azzurri impegnatinelle partite di primo turno dello Slamo. Grande attesa per l’esordio di Matteo Berrettini che sfiderà nel primo match della sessione serale alla Margaret Court Arena, quindi non prima delle ore 09.00 italiane, il sudafricano Kevin Anderson. L’azzurro parte favorito, anche sulla scorta di quanto ha fatto vedere nei match di ATP Cup, ma dovrà tenere alta la guardia. Prima gara aglianche per Fabio Fognini che si troverà di fronte il transalpino Pierre-Hugues Herbert. Il tennista di ...

