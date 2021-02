Alberto Mattioli e il raro caso di giornalista che si scusa per una frase sulla Meloni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella giornata di ieri abbiamo assistito a una rarità. Un giornalista – storico – de La Stampa, Alberto Mattioli, che aveva scritto un articolo su Giorgia Meloni chiamando in causa la figlia Ginevra «prodotta con il compagno», ha chiesto scusa privatamente alla diretta interessata e pubblicamente ai lettori del giornale e a tutte le persone che, in qualche modo, si sono sentite colpite da questa sua affermazione all’interno del pezzo di analisi politica realizzato sulla leader di Fratelli d’Italia. LEGGI ANCHE > Scanzi dice alla Meloni che «si chiama Montecitorio, non mercato del pesce» Alberto Mattioli e le scuse a Giorgia Meloni L’espressione aveva ovviamente scatenato le proteste di molti – sia vicini a Fratelli ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella giornata di ieri abbiamo assistito a una rarità. Un– storico – de La Stampa,, che aveva scritto un articolo su Giorgiachiamando in causa la figlia Ginevra «prodotta con il compagno», ha chiestoprivatamente alla diretta interessata e pubblicamente ai lettori del giornale e a tutte le persone che, in qualche modo, si sono sentite colpite da questa sua affermazione all’interno del pezzo di analisi politica realizzatoleader di Fratelli d’Italia. LEGGI ANCHE > Scanzi dice allache «si chiama Montecitorio, non mercato del pesce»e le scuse a GiorgiaL’espressione aveva ovviamente scatenato le proteste di molti – sia vicini a Fratelli ...

giornalettismo : L'errore c'è stato e, per questo, sono arrivate le scuse del giornalista de @LaStampa. Esempio, sempre più raro, d… - UBrignone : RT @LaStampa: La Stampa ha corretto l’articolo di Alberto Mattioli nella sua versione online per le parole inappropriate in un passaggio su… - franco_guerci : RT @gasparripdl: Alberto Mattioli @LaStampa è un poveretto, che giorni fa offendeva me e ora Giorgia #Meloni . Inutile che @MassimGiannini… - Nico28381186 : RT @gasparripdl: Alberto Mattioli @LaStampa è un poveretto, che giorni fa offendeva me e ora Giorgia #Meloni . Inutile che @MassimGiannini… - Massimo94238231 : RT @gasparripdl: Alberto Mattioli @LaStampa è un poveretto, che giorni fa offendeva me e ora Giorgia #Meloni . Inutile che @MassimGiannini… -