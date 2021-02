A Fano c' è un tesoro trascurato

Leggi su panorama

(Di lunedì 8 febbraio 2021) La spettacolare chiesa seicentesca della città marchigiana richiede l'attenzione pubblica per i restauri necessari e per un'adeguata valorizzazione. La passione civile del conte Lupo Bracci, che fu presidente del Centro studi Vitruviani di, si riaccende quando la sua nobile e fragile città viene ferita. Questa volta è per la chiesa di San Pietro in Valle, depredata e abbandonata, ma ancora ricca di opere, oggetti e decorazioni straordinarie. La chiesa, dalla facciata incompiuta, in prossimità della attuale sede municipale, fu voluta dalla Congregazione dei padri oratoriani di San Filippo Neri. Iniziata nel 1610, viene consacrata sette anni dopo, non ancora terminata, su progetto di Giovanni Battista Cavagna, e interventi successivi di altri architetti come Giovanni Maria Pazzaglia, Giovanni Branca e Girolamo Caccia. L'edificio ha la pianta a croce latina, a ...