Udinese-Verona, Zaccagni ammonito: era diffidato, salta il Parma (Di domenica 7 febbraio 2021) Tegola per Ivan Juric in vista del prossimo impegno del Verona in casa contro il Parma. Nel primo tempo della sfida contro l’Udinese, infatti, Mattia Zaccagni è stato ammonito dall’esordiente Santoro per un fallo che c’era ma che probabilmente non era necessariamente da giallo. A ogni modo, ammonizione che pesa, visto che il forte trequartista gialloblu era diffidato e verrà squalificato. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Tegola per Ivan Juric in vista del prossimo impegno delin casa contro il. Nel primo tempo della sfida contro l’, infatti, Mattiaè statodall’esordiente Santoro per un fallo che c’era ma che probabilmente non era necessariamente da giallo. A ogni modo, ammonizione che pesa, visto che il forte trequartista gialloblu erae verrà squalificato. SportFace.

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - sportface2016 : #UdineseVerona, #Zaccagni ammonito: era diffidato, salta il #Parma - TiberioMT : @DAZN_IT Udinese - Verona cronisti dite le cose come stanno: l’arbitro è scandaloso x ammonizioni facili. Se fosse… - infoitsport : Verona, i convocati per l'Udinese: c'è Sturaro - abodo1644 : Udinese vs Verona - Serie A Indiretta Guarda dal vivo qui ??? -