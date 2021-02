Serie C, 23° giornata: risultati flash partite delle 15:00 (Di domenica 7 febbraio 2021) Le partite delle 15:00 valevoli per la 23° giornata del campionato di Serie C sono terminate da pochi minuti: questi i risultati. GIRONE A Novara – Alessandria 2-1 (12:30) Giana Erminio – Albinoleffe 0-1Grosseto – Pergolettese 2-2Juventus U23 – Liverono 6-0Pistoiese – Pro Patria Renate – Pontedera 0-0 GIRONE B Padova – Fermana 1-0 (12:30) Gubbio – Sudtirol 1-2Ravenna – Modena 0-0Triestina – Legnago Salus 4-1 GIRONE C Bari – Viterbese 0-1 (12:30) Avellino – Palermo 1-0Cavese – Paganese 1-0Teramo – Monopoli 1-1Turris – Bisceglie 2-2Virtus Francavilla – Juve Stabia 0-1 ARTICOLO PRECEDENTE AUTORE: Nicola Patrissi L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Le15:00 valevoli per la 23°del campionato diC sono terminate da pochi minuti: questi i. GIRONE A Novara – Alessandria 2-1 (12:30) Giana Erminio – Albinoleffe 0-1Grosseto – Pergolettese 2-2Juventus U23 – Liverono 6-0Pistoiese – Pro Patria Renate – Pontedera 0-0 GIRONE B Padova – Fermana 1-0 (12:30) Gubbio – Sudtirol 1-2Ravenna – Modena 0-0Triestina – Legnago Salus 4-1 GIRONE C Bari – Viterbese 0-1 (12:30) Avellino – Palermo 1-0Cavese – Paganese 1-0Teramo – Monopoli 1-1Turris – Bisceglie 2-2Virtus Francavilla – Juve Stabia 0-1 ARTICOLO PRECEDENTE AUTORE: Nicola Patrissi L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

berty_F : #CarpiImolese (#CAPIMO) #SerieC: torna #Mastour titolare, confermati De Cenco e De Sena. Formazioni ufficiali e cro… - news_catania : Serie C - #Pecorino a segno con la Juve Under 23 - ItalianHawker : RT @DAZN_IT: Dite che il Super Bowl ci ha dato alla testa? ?? In attesa del match di stanotte godiamoci le gare di Serie A e Serie B su #DAZ… - JohnTurner_23 : @_diana87 Che thread magnifico, io lo riguardo ciclicamente essendo la mia serie preferita, praticamente Capeside è casa mia -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 23° DIRETTA Serie A, Udinese - Verona 0 - 0 | Pericoloso Faraoni!

...Il Verona fa visita all'Udinese in una gara valida per la 21esima giornata del campionato di Serie ... Napoli, Lazio e Atalanta* 37; Sassuolo* 31; Verona 30; Sampdoria* 27; Genoa* 24; Benevento* 23; ...

DIRETTA Serie A, Milan - Crotone 4 - 0 | Ancora Rebic! LIVE

Stroppa CLASSIFICA SERIE A: Inter* 47 punti; Milan 46; Juventus 42; Roma* 40; Napoli, Lazio e Atalanta* 37; Sassuolo* 31; Verona 30; Sampdoria* 27; Genoa* 24; Benevento* 23; Fiorentina* 22; Udinese ...

...Il Verona fa visita all'Udinese in una gara valida per la 21esima giornata del campionato di... Napoli, Lazio e Atalanta* 37; Sassuolo* 31; Verona 30; Sampdoria* 27; Genoa* 24; Benevento*; ...Stroppa CLASSIFICAA: Inter* 47 punti; Milan 46; Juventus 42; Roma* 40; Napoli, Lazio e Atalanta* 37; Sassuolo* 31; Verona 30; Sampdoria* 27; Genoa* 24; Benevento*; Fiorentina* 22; Udinese ...