(Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Riscrittura delplan, riforme strutturali, uscita dal blocco dei licenziamenti preparata dalla riforma degli ammortizzatori sociali". Sono queste secondo l'economista e ex membro del board della Bce Lorenzoledel prossimo. "Sono sicuramente leper i prossimi mesi, perché senza queste misure non riusciremo ad ottenere i 209 miliardi delPlan. Accedere a queste risorsela principale misura del successo del nuovo esecutivo", sottolinea. "La fine del blocco dei licenziamenti deve essere preparata con una riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro, che il Paese aspetta da anni", aggiunge. Il ...

MediasetTgcom24 : Governo, Bini Smaghi: riscrivere il Recovery plan sarà la priorità #governodraghi - TV7Benevento : Recovery: Bini Smaghi, 'riscrivere piano sarà priorità del governo'... - peterkama : bini smaghi : draghi dovra' riscrivere il recovery #repubblica - messveneto : Bini Smaghi: “Draghi non si farà imbrigliare come Monti, con lui l’Italia ripartirà”: Il presidente di Société Géné… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Bini

SardiniaPost

... per ripetere l'espressione utilizzata da LorenzoSmaghi per il governo Conte. I principali ...la difficoltà di trovare obiettivi politici autenticamente nazionali La prima sfida si chiama...A portare al premier incaricato il dossier dei gruppi parlamentari azzurri su vaccini e... All''Aria che tira' l'economista LorenzoSmaghi ha paragonato Draghi alla 'safety car' in ..."La fine del blocco dei licenziamenti deve essere preparata con una riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro, che il Paese aspetta da anni", aggiunge Bini Smaghi. Il pr ...Lorenzo Bini Smaghi , economista e conoscitore di Mario Draghi , ha spiegato nel corso del programma di LA7, “ L’Aria che Tira ”, ...