Ravenna-Modena; ultime di formazione e dove vederla (Di domenica 7 febbraio 2021) Consueta marcia di avvicinamento alla disputa della giornata 23 di Serie C sponda girone B. Gara clou quella che andrà in scena al 'Bruno Benelli' dove i giallorossi di mister Colucci ospiteranno i canarini in un Ravenna-Modena a forte impatto motivazionale. Il momento di Ravenna La lotta salvezza si tinge di speranza e si sveste di quel pigro fatalismo che tanto aveva reso disgrazie agli uomini di Colucci. I giallorossi, freschi del pareggio 1-1 col Vis Pesaro di mercoledì, ritrovano grinta e soprattutto i primi punti in trasferta della stagione. Uscito rinfrancato da terra marchigiana mantenendo inviolata la propria porta, il Ravenna riprende la sua arrembante quanto claudicante marcia per rimanere in Lega Pro. Gli innesti invernali hanno portato i frutti attesi: ben cinque undicesimi titolari ...

