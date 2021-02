Nuovo album dal tempo del lockdown per i Coldplay: 'Music of The Spheres' (Di domenica 7 febbraio 2021) 'L'album sta finalmente decollando' , annuncia una fonte al Sun . Arriva dunque il seguito di Everyday Life , Music of The Spheres, il Nuovo album a cui starebbero lavorando i Coldplay . A lanciare l'... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di domenica 7 febbraio 2021) 'L'sta finalmente decollando' , annuncia una fonte al Sun . Arriva dunque il seguito di Everyday Life ,of The, ila cui starebbero lavorando i. A lanciare l'...

OrnellaVanoni : “Unica” il mio nuovo album è al 2° posto fra i Vinili e al 3° fra gli album nella classifica FIMI/GfK di questa set… - rockmoda : Romantici sono ufficialmente iniziate le registrazioni del nuovo album! Il primo giorno è andato… questa settimana… - ligabue : #MiCiPuliscoIlCuore è il nuovo singolo estratto dall'album '7', da mezzanotte in radio e domani alle 10.00 su YouTu… - Rossaliena : RT @Spettakolo_mag: È ufficiale, e ve lo diciamo in anteprima: @mengonimarco è al lavoro sul nuovo album #marcomengoni #7febbraio2021 https… - lapetitemort5_ : RT @debbbh: Comunque un po' la capisco Lorde che non ci dà l'album nuovo cioè melodrama è così TANTO che dovrebbe bastarci per vent'anni -