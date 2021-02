Napoli, Osimhen non può più essere un alibi per Gattuso: un dato è eloquente (Di domenica 7 febbraio 2021) Victor Osimhen non è ancora in condizione di giocare, Gennaro Gattuso non può mandarlo nella mischia in partite da recuperare a tutti i costi Il Napoli esce sconfitto dallo stadio Marassi contro il Genoa e torna a sprofondare nell’abisso che sembrava esser (momentaneamente) accantonato dopo i risultati delle ultime uscite. Il Grifone ha riportato gli azzurri all’inferno, rimettendo nuovamente se non ancor di più in pericolo la posizione di Gennaro Gattuso. Saranno decisive le prossime due partite, contro Atalanta e Juventus. L’allenatore azzurro ha spesso tirato il ballo l’alibi della sfortuna di aver avuto fuori tanti attaccanti negli ultimi tempi. Un alibi, però, che non può più reggere ad analizzare quello che Victor Osimhen ha fatto dal suo rientro in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Victornon è ancora in condizione di giocare, Gennaronon può mandarlo nella mischia in partite da recuperare a tutti i costi Ilesce sconfitto dallo stadio Marassi contro il Genoa e torna a sprofondare nell’abisso che sembrava esser (momentaneamente) accantonato dopo i risultati delle ultime uscite. Il Grifone ha riportato gli azzurri all’inferno, rimettendo nuovamente se non ancor di più in pericolo la posizione di Gennaro. Saranno decisive le prossime due partite, contro Atalanta e Juventus. L’allenatore azzurro ha spesso tirato il ballo l’della sfortuna di aver avuto fuori tanti attaccanti negli ultimi tempi. Un, però, che non può più reggere ad analizzare quello che Victorha fatto dal suo rientro in ...

pergamo_rob : Giocatori che hanno meritato la conferma al Napoli: Ospina Di Lorenzo (non titolare, ma da alternare) Koulibaly Dem… - JosiphOliver : RT @mattyynho97: @JosiphOliver Ha detto Napoli Like Lagos, ammor mi ????. A parte gli scherzi, se il povero Osimhen sta con noi non è colpa… - mattyynho97 : @JosiphOliver Ha detto Napoli Like Lagos, ammor mi ????. A parte gli scherzi, se il povero Osimhen sta con noi non è colpa sua - VincenzoLombar1 : Potevo venire #Napoli quando c’era Ancelotti..#ibrahimovic @ADeLaurentiis ruorm captò..Osimhen 70 milioni.. - Salvato95551627 : RT @TolliVincenzo: Dice :' Eh ma gioca senza #Osimhen e #Mertens da mesi..' Quindi senza i due attaccanti il #Napoli deve perdere con Sass… -