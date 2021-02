Napoli, Gattuso ora rischia l’esonero. Arriva l’ultimatum di Adl (Di domenica 7 febbraio 2021) Napoli, ultimatum di Adl a Gattuso Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Gattuso sarebbe a rischio esonero e in tal senso la prossima … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 7 febbraio 2021), ultimatum di Adl aCome riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport,sarebbe a rischio esonero e in tal senso la prossima … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ZZiliani : Sta giocando con molte assenze il #Napoli, ma lo hanno fatto anche club come il #Milan (con una rosa meno nutrita)… - Eurosport_IT : COLPACCIO GENOA ???? La doppietta di Pandev affonda il Napoli di Gattuso: Politano non basta agli azzurri ???… - capuanogio : Il #Napoli sconfitto per la 7° partita su 20 in campionato e ripartirà il processo a #Gattuso. Ma alzi la mano chi… - rosad24 : RT @marcoazzi66: C'è stata una sola squadra in campo, ma ha vinto l'altra. Al #Napoli capita spesso e il più delle volte per errori individ… - UBrignone : RT @Sport_Mediaset: Crollo #Napoli a #Marassi. #Gattuso è a rischio? Diteci la vostra! #SportMediaset -