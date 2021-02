Molise, aumento preoccupante dei contagi: 27 comuni in zona rossa (Di domenica 7 febbraio 2021) Donato Toma ha emesso un’ordinanza concernente l’esponenziale aumento dei contagi da Covid-19 in Molise, sancendo la zona rossa per ben 27 comuni totali. Il presidente della Regione ha giudicato essenziale il provvedimento, al fine di evitare un’ulteriore propagazione del contagio da Coronavirus e di preservare dunque la salute dei cittadini molisani. Di seguito la lista delle città coinvolte nella decisione di Toma. “Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda. Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello. San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Donato Toma ha emesso un’ordinanza concernente l’esponenzialedeida Covid-19 in, sancendo laper ben 27totali. Il presidente della Regione ha giudicato essenziale il provvedimento, al fine di evitare un’ulteriore propagazione delo da Coronavirus e di preservare dunque la salute dei cittadini molisani. Di seguito la lista delle città coinvolte nella decisione di Toma. “Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda. Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello. San Felice del, San Giacomo degli Schiavoni, San ...

