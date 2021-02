**Milano: donna accoltellata per strada, muore in ospedale** (Di domenica 7 febbraio 2021) Milano, 7 feb. (Adnkronos) - Una donna di 47 anni è stata accoltellata questo pomeriggio su una strada provinciale di San Giuliano Milanese (Milano). La donna, una prostituta, non ce l'ha fatta ed è morta dopo essere stata trasportata in codice rosso all'Humanitas di Rozzano, dove hanno tentato di salvarla con un intervento chirurgico. (segue) Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Milano, 7 feb. (Adnkronos) - Unadi 47 anni è stataquesto pomeriggio su unaprovinciale di San Giuliano Milanese (Milano). La, una prostituta, non ce l'ha fatta ed è morta dopo essere stata trasportata in codice rosso all'Humanitas di Rozzano, dove hanno tentato di salvarla con un intervento chirurgico. (segue)

