LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 42-53, Serie A basket in DIRETTA: +11 Segafredo a metà terzo quarto (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE terzo quarto 52-70 HUNTER SULLA SIRENA! 52-67 TRIPLA con spazio di Baldi Rossi dall’angolo. 49-67 ABASSSS!!! Persa della Reggiana e il 55 vola a schiacciare in contropiede, secondo time out di Martino nel secondo quarto. 49-65 Piazzato di Abass, parziale aperto di 8-0 in favore della Virtus che si porta sul +16 (massimo vantaggio). 49-63 Altri due di Vince Hunter su assist di Markovic. 49-61 Piazzato di Hunter. 49-59 2/2 Hunter. Viaggio in lunetta per Vince Hunter, 1-3 la situazione falli. 49-57 Ottimo giro palla della squadra di Martino con Taylor che realizza, 2’21” per chiudere il terzo quarto. 47-57 Penetrazione di Teodosic. 47-55 Assist di Taylor per il taglio di Kyzlink, la Reggiana torna sul ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE52-70 HUNTER SULLA SIRENA! 52-67 TRIPLA con spazio di Baldi Rossi dall’angolo. 49-67 ABASSSS!!! Persa della Reggiana e il 55 vola a schiacciare in contropiede, secondo time out di Martino nel secondo. 49-65 Piazzato di Abass, parziale aperto di 8-0 in favore dellache si porta sul +16 (massimo vantaggio). 49-63 Altri due di Vince Hunter su assist di Markovic. 49-61 Piazzato di Hunter. 49-59 2/2 Hunter. Viaggio in lunetta per Vince Hunter, 1-3 la situazione falli. 49-57 Ottimo giro palla della squadra di Martino con Taylor che realizza, 2’21” per chiudere il. 47-57 Penetrazione di Teodosic. 47-55 Assist di Taylor per il taglio di Kyzlink, la Reggiana torna sul ...

zazoomblog : LIVE – Reggio Emilia-Virtus Bologna 29-38 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Reggio #Emilia-Virtus… - zazoomblog : LIVE – Reggio Emilia-Virtus Bologna 3-11 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Reggio #Emilia-Virtus #Bologna… - zazoomblog : LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 3-13 Serie A basket in DIRETTA: avvio straripante delle V Nere - #Reggio #Emilia… - OLandsknecht : @giovafilareti @robertorossidj @MatteDj23 A me piaceva sono andato a una sua live qua a reggio emilia uno delle poc… - Volleyball_it : A2 Credem Banca: Live Streaming ore 19. Pool Libertas Cantù - Conad Reggio Emilia by -