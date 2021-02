Italia Sì | Amadeus ospite parla delle polemiche su Sanremo e dice | “Io non ho scritto nulla di polemico sui social … sui social scrive solo mia moglie …”

Leggi su baritalianews

(Di domenica 7 febbraio 2021)condurrà il Festival diche quest’anno, a causa della pandemia, sarà senza pubblico. Certamente questa novità non rende feliceche, in più occasioni, aveva dichiarato chesenza pubblico non ha senso. All’inizio si era pensato di far stare il pubblico in sala per tutta la durata del festival in una nave da crociera, isolato dal resto del mondo e farlo scendereper assistere alla serata del festival. Adquesta idea era piaciuta tantissimo ma poi non se ne è fattoe, dopo tante discussioni, è arrivata la decisione ufficiale che ormai ha accettato anche: il festival si farà ma senza pubblico.spiega la sua posizione rispetto a faresenza ...