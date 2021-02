Governo: Monti, 'Draghi avrà momenti difficili, bisogna scegliere tra flat tax e patrimoniale' (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Draghi è la persona più capace e più autorevole di cui disponiamo, non credo che avrà problemi di capacità di gestione. Via via però che quella campana di anestetico, creata dalla Bce, in parte dallo stesso Draghi prima e poi dalla Lagarde, forse abbastanza presto, si ridurrà, riemergerà la realtà dei problemi". Lo ha affermato Mario Monti, ospite di 'Mezz'ora in più' su Raitre. "Siccome la politica credo consista nel fare scelte che sono difficili e possono solo a parole accontentare tutti ma nella realtà devono accontentare qualcuno e scontentare qualcun altro, cercando compensazione la volta dopo, penso -ha proseguito l'ex premier- che si presenteranno dei momenti difficili. Per esempio come conciliare un desiderio della Lega e di altri ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "è la persona più capace e più autorevole di cui disponiamo, non credo cheproblemi di capacità di gestione. Via via però che quella campana di anestetico, creata dalla Bce, in parte dallo stessoprima e poi dalla Lagarde, forse abbastanza presto, si ridurrà, riemergerà la realtà dei problemi". Lo ha affermato Mario, ospite di 'Mezz'ora in più' su Raitre. "Siccome la politica credo consista nel fare scelte che sonoe possono solo a parole accontentare tutti ma nella realtà devono accontentare qualcuno e scontentare qualcun altro, cercando compensazione la volta dopo, penso -ha proseguito l'ex premier- che si presenteranno dei. Per esempio come conciliare un desiderio della Lega e di altri ...

