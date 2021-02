Gli effetti della disinformazione sulla predisposizione ai vaccini (Di domenica 7 febbraio 2021) AGI - La disinformazione potrebbe causare un calo significativo nel numero di persone disposte a sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19. Lo sottolineano in un articolo pubblicato sulla rivista Nature, gli esperti della London School of Hygiene and Tropical Medicine, che hanno intervistato oltre ottomila cittadini inglesi e statunitensi per valutare l'impatto della disinformazione sull'atteggiamento della popolazione nei confronti del vaccino. "La disinformazione - afferma Alexandre de Figueiredo, ricercatore presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine - ha indotto un calo dell'intenzione di vaccinarsi di oltre sei punti percentuali nel campione considerato". Il team ha condotto uno studio controllato randomizzato, reclutando tramite un panel ... Leggi su agi (Di domenica 7 febbraio 2021) AGI - Lapotrebbe causare un calo significativo nel numero di persone disposte a sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19. Lo sottolineano in un articolo pubblicatorivista Nature, gli espertiLondon School of Hygiene and Tropical Medicine, che hanno intervistato oltre ottomila cittadini inglesi e statunitensi per valutare l'impattosull'atteggiamentopopolazione nei confronti del vaccino. "La- afferma Alexandre de Figueiredo, ricercatore presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine - ha indotto un calo dell'intenzione di vaccinarsi di oltre sei punti percentuali nel campione considerato". Il team ha condotto uno studio controllato randomizzato, reclutando tramite un panel ...

Gli effetti della disinformazione sulla predisposizione ai vaccini

Una ricerca della London School of Hygiene and Tropical Medicine su inglesi e statunitensi ha valutato l'impatto delle fake news sulle immunizzazioni ...

