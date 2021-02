GF Vip | Tommaso Zorzi può essere squalificato | il motivo – VIDEO

(Di domenica 7 febbraio 2021) GF Vip,è a forte rischio di squalifica. Nelle ultime ore al favorito per la vitoria sembrascappata una parola di troppo La mannaia della produzione al Grande Fratello Vip 5 sta per abbattersi sul favorito assoluto per la vittoria finale? Non è ancora detto, ma è il rischio che corre in L'articolo proviene da Inews.it.

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - nonhounnomee_ : RT @fanpage: #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - gildazorzy : RT @fanpage: #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - comedicetommaso : RT @fanpage: #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - esauritabolzano : RT @fanpage: #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Tommaso

Pierpaolo lamenta che " non è carino" , mentreribatte che la stessa cosa è stata fatta dai Prelemi più volte , in solitaria, per cui non vede differenze. Pierpaolo nega decisamente l'accusa ...Chi èZorzi: età, vita privata, carriera e Grande Fratelloe Personaggi Redazione Web - 5 Feb 2021Zorzi è un influencer e personaggio televisivo molto seguito e amato ...GF Vip, Tommaso Zorzi è a forte rischio di squalifica. Nelle ultime ore al favorito per la vitoria sembra essere scappata una parola di troppo ...LEGGI ANCHE >>> GF Vip, Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi: l’attacco. Secondo gli altri coinquilini infatti Pier sarebbe sempre nervoso e non sarebbe più se stesso per colpa di Giulia Tommaso Zorzi ...