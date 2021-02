Genoa | Criscito | “Lottiamo da veri Grifoni Pandev è un ragazzino”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 7 febbraio 2021) La rivelazione del sabato di Serie A è indubbiamente il. Il Grifone si è reso protagonista dell'impresa di battere il Napoli in casa. Decisiva una doppietta di Goran, ex della partita. Quella di ieri è la terza vittoria della squadra ligure e ora la formazione di Davide Ballardini si avvicina alla top 10.caption id="attachment 1070309" align="alignnone" width="3000"(getty images)/captionIl capitano Domenicoha analizzato il momento magico che sta attraversando insieme ai suoi compagni attraverso i canali ufficiali del club: "I risultati parlano. Abbiamo difeso molto bene. Sappiamo che il Napoli ha dei grandi campioni che possono risolvere la partita da un momento all'altro. Dovevamo rimanere concentrati al massimo. Peccato per il gol subito ...