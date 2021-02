Fast & Loose: L’action movie con Will Smith (Di domenica 7 febbraio 2021) Will Smith sarà il protagonista di Fast & Loose, action movie che sarà diretto da David Leitch. Leitch, uno dei più ricercati registi d’azione di oggi, ha co-diretto John Wick e poi diretto Atomica Bionda, Deadpool 2 e Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Attualmente sta lavorando a Bullet Train con Brad Pitt. Pare che si sia scatenata una guerra per accappararsi il progetto, tra tutti i principali studios, inclusi Warner Bros., Paramount, MGM, Sony e le piattaforme streaming. Cosa succede intorno a Fast & Loose? Fast & Loose è diventato l’argomento di una grande battaglia di offerte iniziata ieri, secondo Deadline, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021)sarà il protagonista di, actionche sarà diretto da David Leitch. Leitch, uno dei più ricercati registi d’azione di oggi, ha co-diretto John Wick e poi diretto Atomica Bionda, Deadpool 2 e; Furious: Hobbs; Shaw. Attualmente sta lavorando a Bullet Train con Brad Pitt. Pare che si sia scatenata una guerra per accappararsi il progetto, tra tutti i principali studios, inclusi Warner Bros., Paramount, MGM, Sony e le piattaforme streaming. Cosa succede intorno aè diventato l’argomento di una grande battaglia di offerte iniziata ieri, secondo Deadline, ...

