Domenica di screening | 40 positivi ieri nel Chietino

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tutti in fila per lo: da questa mattina i test rapidi a Chieti - FOTO 6 febbraio 2021a Chieti, il sindaco Ferrara: 'Trovati numerosiasintomatici' Video 6 febbraio 2021 ...

thomasschael : #COVID19. Domenica di screening: 40 postivi ieri nel Chietino @Regione_Abruzzo @marcomarsilio @asl2abruzzo - abruzzowebtv : ABRUZZO WEB TV - ComuneCanosaSan : SCREENING DI MASSA ANTI #COVID19 GRATUITO. Si comunica che nei giorni di sabato 13 e domenica 14 febbraio, grazie… - ComuneCanosaSan : SCREENING DI MASSA ANTI COVID GRATUITO. Si comunica che nei giorni di sabato 13 e domenica 14 febbraio, grazie al… - corrieredicomo : Sabato e domenica prossimi proseguirà la campagna di screening per contrastare la diffusione del Covid nei quattro… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica screening

Lonelle scuole secondarie di II grado, al momento chiuse, sarà effettuato nei primi giorni di rientro in classe, ma gli studenti possono comunque recarsi presso le postazioni che ......registratoscorsa (9,4%). Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 604 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 226.926 casi di positività, 1.382 in più rispetto a ieri,su un totale di - ParmaPress24 ...Bolzano ha sempre perseverato sulla sua strada, tra tamponi di massa e maggiori libertà a Natale. L'aumento dei contagi però ha messo in luce le falle di questa strategia [LEGGI] ...