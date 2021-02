Di Carmine: “Dobbiamo essere spensierati, il Milan è una squadra di campioni” (Di domenica 7 febbraio 2021) L’attaccante del Crotone Samuel Di Carmine ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida al Milan: “Sappiamo benissimo che sarà una partita difficilissima contro una squadra di campioni. Noi però Dobbiamo fare una partita spensierata, cercare di giocare il miglior calcio possibile e non concedere errori per cercare di portare almeno un punto a casa”. Come ti sei trovato a Crotone?“Sono felicissimo della scelta che ho fatto perchè ho trovato una famiglia, un gruppo molto unito. Credo che col lavoro potremmo puntare a raggiungere la salvezza“. Foto: alfredopedulla.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 febbraio 2021) L’attaccante del Crotone Samuel Diha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida al: “Sappiamo benissimo che sarà una partita difficilissima contro unadi. Noi peròfare una partita spensierata, cercare di giocare il miglior calcio possibile e non concedere errori per cercare di portare almeno un punto a casa”. Come ti sei trovato a Crotone?“Sono felicissimo della scelta che ho fatto perchè ho trovato una famiglia, un gruppo molto unito. Credo che col lavoro potremmo puntare a raggiungere la salvezza“. Foto: alfredopedulla.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Crotone, Di Carmine: 'Contro il Milan dobbiamo essere spensierati': Samuel Di Carmine, attaccante del Crotone,...… - milansette : Crotone, Di Carmine sul Milan: 'Gara difficile, è primo in classifica ma dobbiamo andare lì senza paura' - sportli26181512 : Crotone, Di Carmine sul Milan: 'Gara difficile, è primo in classifica ma dobbiamo andare lì senza paura': Samuel Di… - iuliano_carmine : RT @chiccotesta: Io tifo per Di Battista Ministro . Dobbiamo vedere tutto. - carmine_tw : Renzi è il primo virus da estirpare e da cui dobbiamo liberarci al più presto in questo paese. Permettergli di fare… -