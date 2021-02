Cortina: meteo negativo, invertito programma combinata donne (Di domenica 7 febbraio 2021) La FIS, a causa delle attuali condizioni meteo, ha deciso di invertire le manches della supercombinata femminile che apre domani i Mondiali 2021: alle ore 11 lo slalom, alle ore 14.30 il super gigante. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 7 febbraio 2021) La FIS, a causa delle attuali condizioni, ha deciso di invertire le manches della superfemminile che apre domani i Mondiali 2021: alle ore 11 lo slalom, alle ore 14.30 il super gigante.

La FIS, a causa delle attuali condizioni meteo, ha deciso di invertire le manches della supercombinata femminile che apre domani i Mondiali 2021: alle ore 11 lo slalom, alle ore 14.30 il super gigante. Per l'Italia saranno al via Marta ...

Cortina 2021: invertite le manche della supercombinata femminile

Nel dettaglio i meteorologi e gli esperti di neve produrranno ogni giorno un bollettino meteo specifico per la zona di Cortina. A controllare umidità, vento, neve ci saranno l'ufficio meteorologia e ...

Nel dettaglio i meteorologi e gli esperti di neve produrranno ogni giorno un bollettino meteo specifico per la zona di Cortina. A controllare umidità, vento, neve ci saranno l'ufficio meteorologia e ...

