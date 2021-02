Cittadella-Cosenza | probabili formazioni quote e in tv

_Tiempo_Extra_ : #Futbol ?? #SerieB ???? - Fecha 21 Brescia 3-3 Cittadella Cosenza 1-1 Spal Cremonese 2-1 Pisa Frosinone 1-2 Venezia S… - TanandoneRenan : Cosenza 1 x 1 Spal Cremonese 2 x 1 Pisa Frosinone 1 x 2 Venezia Pescara 0 x 2 Reggina Salernitana 1 x 1 Chievo Mon… - DeportesTotal8 : Resultados finales: Cosenza Calcio 1-1 Spal US Cremonese 2-1 SC Pisa Sportiva Salernitana 1-1 Chievo Frosinone 1-2… - PEFIORENTINA : Serie B Full Times Brescia 3 Cittadella 3 Cosenza 1 Spal 1 Cremonese 2 Pisa 1 Frosinone 1 Venezia 2 Pescara 0 Re… - OnorioFerraro : ?? Un punto importantissimo del #Cosenza contro una grande #SPAL. I rossoblu graziati dalla terna arbitrale che fisc… -

Ultime Notizie dalla rete : Cittadella Cosenza

... ilrimonta tre gol, ma è clamoroso quanto avviene in occasione della 2ª rete veneta ... E LE URLA DI MARINO - E che dire delle ingiustizie subite ada Marino? Altra candidata alla ......SERIE B DAL 15° AL 21° TURNO 15 EMPOLI 15 CHIEVO 14 ASCOLI 13 MONZA 12 PORDENONE 12 ENTELLA* 11 REGGINA 10 LECCE 9 PISA 9 SPAL 9 VENEZIA 88 CREMONESE 8 SALERNITANA 8 VICENZA 64 ...Martedì 9 febbraio si giocherà la partita Cittadella-Cosenza. Valido per la 22esima giornata di Serie B il match sarà alle 19.00 ...In Serie B la questione arbitrale è esplosa ieri in maniera fragorosa con tre partite chiaramente falsamente da errori arbitrali impossibili da digerire per le squadre che hanno subito il torto Lotito ...