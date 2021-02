Benevento e Sampdoria | un pari che serve a poco L' ex Caprari in gol | poi Keita beffa Inzaghi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 febbraio 2021)salva lae Pippopuò recriminare per un pareggiordo. Al Vigorito finisce 1-1, con i gol dell'ex diper i padroni di casa al 55' e del senegalese con cittadinanza spagnola per gli ospiti a 10 minuti dalla fine. Un'altra occasione mancata per i giallorossi, reduci da un punto nelle ultime 4 partite, per allontanare la zona rossa. Un pareggio che non può accontentare neppure gli ospiti, solamente con 4 punti in cassaforte in altrettante sfide con le neopromosse. In un primo tempo accorto per entrambe le squadre è la Samp a provare a imporre il proprio gioco puntando su, scelto da Ranieri come partner di Torregrossa con Quagliarella inizialmente in panchina. Dai piedi dell'ex Lazio e Inter nascono le occasioni più ...