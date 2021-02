Studente positivo al Covid-19 a Pozzuoli: scuola chiusa (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un nuovo caso di positività al Covid 19 è stato riscontrato in uno Studente di quinta dell’istituto superiore ‘Vilfredo Pareto’ con sede in località Arco Felice a Pozzuoli. Immediata la chiusura della struttura scolastica e il ripristino delle lezioni in Dad. La dirigente scolastica, allertata l’Asl Napoli 2 Nord per attuare i protocolli di tutela e sanificazione degli ambienti, ha fissato la riapertura per mercoledì 10 febbraio. Il ‘Pareto’, con indirizzi per ragionieri, geometri, liceo sportivo e corsi serali, è tra gli istituti con maggior numero di iscritti dell’intera area flegrea, aveva riaperto alla didattica in presenza secondo le disposizioni regionali lunedì scorso. Ammessi alla didattica in presenza, per la prima settimana, solo le quarte e le quinte classi di tuti gli indirizzi. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un nuovo caso di positività al19 è stato riscontrato in unodi quinta dell’istituto superiore ‘Vilfredo Pareto’ con sede in località Arco Felice a. Immediata la chiusura della struttura scolastica e il ripristino delle lezioni in Dad. La dirigente scolastica, allertata l’Asl Napoli 2 Nord per attuare i protocolli di tutela e sanificazione degli ambienti, ha fissato la riapertura per mercoledì 10 febbraio. Il ‘Pareto’, con indirizzi per ragionieri, geometri, liceo sportivo e corsi serali, è tra gli istituti con maggior numero di iscritti dell’intera area flegrea, aveva riaperto alla didattica in presenza secondo le disposizioni regionali lunedì scorso. Ammessi alla didattica in presenza, per la prima settimana, solo le quarte e le quinte classi di tuti gli indirizzi. ...

Il piano è finalizzato a evitare il più possibile la quarantana delle classi verificando sul posto gli eventuali contagi tra i contatti dello studente, o docente, risultato positivo. Tornando ai dati,...

...sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di INTERNET quale luogo positivo e ... La Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico coordina dal 2014 - ...

È emerso un nuovo caso di positività al Covid-19 dalla catena dei contatti della docente del liceo Gatto risultata contagiata ieri ad Agropoli. Si tratta di uno studente frequentante la scuola "Vairo" ...

ROMA Studente suicida, indagato professore. Le parole della preside dell'istituto, che il ragazzo frequentava al 4° anno.

