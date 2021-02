Rocco Fasano è la “Belva” nel video di Gazzelle (Di sabato 6 febbraio 2021) Rocco Fasano è la “Belva” nel video del nuovo singolo di Gazzelle: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali Ha un sapore fortemente cinematografico il video del nuovo singolo di Gazzelle, “Belva”. E, proprio come in un film, il cantautore romano sceglie un attore per interpretare il brano da lui scritto. È Rocco Fasano, apprezzatissimo in Skam… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 6 febbraio 2021)è la “” neldel nuovo singolo di: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali Ha un sapore fortemente cinematografico ildel nuovo singolo di, “”. E, proprio come in un film, il cantautore romano sceglie un attore per interpretare il brano da lui scritto. È, apprezzatissimo in Skam… L'articolo Corriere Nazionale.

mightaslirry : RT @cri_ferri89: Il mio ex fidanzato mi ha mandato un messaggio per chiedermi se il tipo che pubblico sempre su instagram con tutti quei cu… - zaraslipsy : RT @cri_ferri89: Il mio ex fidanzato mi ha mandato un messaggio per chiedermi se il tipo che pubblico sempre su instagram con tutti quei cu… - cri_ferri89 : Il mio ex fidanzato mi ha mandato un messaggio per chiedermi se il tipo che pubblico sempre su instagram con tutti… - stnxcn : ma io ho notato solo adesso che nel nuovo mv di gazzelle c'è rocco fasano - ale_baruffaldi : Ma esprimiamo di nuovo un commento tecnico @_BeBrave4 @__SunShine_x LA MASCELLA DI ROCCO FASANO #skamitalia -