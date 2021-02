Quanto Draghi c’è nel discorso di Visco. Scrive Giuliani (Di sabato 6 febbraio 2021) Abbiamo seguito, oggi, l’intervento del Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, all’Assiom Forex. Ci si avvicina sempre senza particolari brividi a questo tradizionale appuntamento invernale, perché anno dopo anno si è tramutato in una specie di litania, un elenco di problemi (sempre gli stessi) che ben conosciamo e ci guardiamo altrettanto bene dall’affrontare. Quanto all’attesa relazione di oggi, però, acquistava ben altro spessore e interesse, in concomitanza con il tentativo di Mario Draghi di far quadrare i conti politici. Si spera, in attesa di far quadrare quelli del Paese. Eravamo curiosi, insomma, di ascoltare il Governatore, mentre il suo illustre predecessore era impegnato a chiudere il (primo) giro di consultazioni, con il Movimento Cinque Stelle e la Lega. Perché negarlo, anche per cogliere eventuali rimandi, ... Leggi su formiche (Di sabato 6 febbraio 2021) Abbiamo seguito, oggi, l’intervento del Governatore della Banca d’Italia, Ignazio, all’Assiom Forex. Ci si avvicina sempre senza particolari brividi a questo tradizionale appuntamento invernale, perché anno dopo anno si è tramutato in una specie di litania, un elenco di problemi (sempre gli stessi) che ben conosciamo e ci guardiamo altrettanto bene dall’affrontare.all’attesa relazione di oggi, però, acquistava ben altro spessore e interesse, in concomitanza con il tentativo di Mariodi far quadrare i conti politici. Si spera, in attesa di far quadrare quelli del Paese. Eravamo curiosi, insomma, di ascoltare il Governatore, mentre il suo illustre predecessore era impegnato a chiudere il (primo) giro di consultazioni, con il Movimento Cinque Stelle e la Lega. Perché negarlo, anche per cogliere eventuali rimandi, ...

