Post-Fiorentina-Inter | le dichiarazioni degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ieri 5 Febbraio 2021 nello Stadio Artemio Franchi alle ore 20:45 si è disputata la partitavinta dai nerazzurri. Nelsi sono rilasciate ledi Prandelli e del vice allenatore Stellini. Brutta sconfitta per i viola che dovranno ripartire subito con una vittoria altrimenti la crisi diventerà un tornado che non potrà più essere fermato. Per l’invece è stata un ottima partita ma ora si pensa già alla Coppa Italia.0-2: i nerazzurri sbancano a Firenze: cosa ha detto Cesare Prandelli? L’Allenatore dellaCesare Prandelli ha parlato al termine della gara ...