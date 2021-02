Milan, squadra in ritiro alla vigilia del match contro il Crotone (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina, il Milan vuole assolutamente rispondere e riprendersi il primo posto. Cruciale dunque la sfida contro il Crotone, valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli, perfettamente a conoscenza dell’importanza della sfida, ha perciò deciso di radunare la squadra in ritiro alla vigilia della gara. Il Milan si ritroverà infatti già nella serata di sabato 6 febbraio, alle 19.30, per trascorrere la notte in un hotel nei pressi di San Siro. A riportarlo è Sky. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo la vittoria dell’Interla Fiorentina, ilvuole assolutamente rispondere e riprendersi il primo posto. Cruciale dunque la sfidail, valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli, perfettamente a conoscenza dell’importanza della sfida, ha perciò deciso di radunare laindella gara. Ilsi ritroverà infatti già nella serata di sabato 6 febbraio, alle 19.30, per trascorrere la notte in un hotel nei pressi di San Siro. A riportarlo è Sky. SportFace.

