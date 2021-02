Mauro Berruto contro Bargiggia | “Sono disgustato” La replica | “La pallavolo mi fa ridere”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Durissimo stra l’ex ct della nazionale die il noto giornalista sportivo – attualmente in forza a Sportitalia – Paolo, famoso anche per posizioni politiche e ideologiche vicine all’estrema destra. Ne è nato un botta e risposta senza esclusioni di colpi su Twitter, conche ha manifestato opinioni di stampo razziste e ha insultato il mondo del volley dopo aver prima attaccato la giornalista Karima Moual. Incredibile che @karimamoual, @Paolo, io e migliaia di altre persone a posto possano stare nello stesso @ODG CNOG, vero? Ora ci pensate voi, giusto? Totale solidarietà, Karima.per l'ennesima volta, ma purtroppo non sorpreso. #dallapartedikarima ...

PosteNews : Mauro Berruto al nostro magazine #Postenews: “In azienda come nello sport a contare è il gruppo”. L’ex direttore te… - MarcoReynaudo : Suggerisco al Prof. Draghi il nome di Mauro Berruto come Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili. #GovernoDraghi #MauroBerruto -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Berruto

Sportface.it

... ma incide così tanto, fra muro e battuta, che si può considerare il miglior giocatore in assoluto, nel ruolo che equivale al difensore, come ci raccontava. L'ex ct si è raccontato a ...Dopo 25 mesi, in zona Ciampolillo", ha scritto su Twitter, ex CT della Nazionale Italiana Maschile di Pallavolo e medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012. Abbondano ...Mauro Berruto contro Paolo Bargiggia: "Sono disgustato, Odg intervenite voi?". La replica: "La pallavolo mi fa ridere, ct maoista" ...Lunedì 8 febbraio 2021 alle ore 18.00 un appuntamento per presentare on line il progetto della Fondazione Sport City, una realtà che nasce con l'intento di promuovere, diffondere, supportare la cult..