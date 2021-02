“Ma davvero? È lei!”. Colpo di scena al Cantante Mascherato. Pecorella svelata: chi c’era dentro (Di sabato 6 febbraio 2021) Nove personaggi super famosi nascosti da una maschera gareggiano tra loro in una sfida all’ultima nota. La reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria formata da cinque elementi, il televoto del pubblico e quello sui social. Il secondo appuntamento della stagione con ‘Il Cantante Mascherato’ su Rai1 è stato seguito ieri da 3.605.000 spettatori con il 16.2% di share, risultando l’appuntamento più seguito del prime time. Su Canale 5, infatti, il ‘Grande Fratello Vip’, che è durato oltre un’ora in più, ha ottenuto 2.965.000 spettatori e il 16.8% di share. Terzo posto per ‘Propaganda Live’ su La7, con 1.258.000 spettatori e il 6.4% di share. Baby Alieno, la coloratissima maschera amata soprattutto dai più piccoli, è rientrato in gara ma con una ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Nove personaggi super famosi nascosti da una maschera gareggiano tra loro in una sfida all’ultima nota. La reale identità dei concorrenti verràin diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria formata da cinque elementi, il televoto del pubblico e quello sui social. Il secondo appuntamento della stagione con ‘Il’ su Rai1 è stato seguito ieri da 3.605.000 spettatori con il 16.2% di share, risultando l’appuntamento più seguito del prime time. Su Canale 5, infatti, il ‘Grande Fratello Vip’, che è durato oltre un’ora in più, ha ottenuto 2.965.000 spettatori e il 16.8% di share. Terzo posto per ‘Propaganda Live’ su La7, con 1.258.000 spettatori e il 6.4% di share. Baby Alieno, la coloratissima maschera amata soprattutto dai più piccoli, è rientrato in gara ma con una ...

pamela_cassibba : RT @dayaneonfire: Ma davvero state salvando Alda? La più insensibile con Dayane? Colei che ne ha detto di tutti i colori, negro, frasi cont… - autoironismo : RT @ConcaErika: Al di là di tutto, sono davvero contenta che Dayane abbia letto gli occhi di Francesco. Sono sicura che lei abbia capito ch… - dayaneonfire : Ma davvero state salvando Alda? La più insensibile con Dayane? Colei che ne ha detto di tutti i colori, negro, fras… - filoXXL : #gfvip Scusate ma ho sentito io male le parole della 'vergogna' di Giulia x la sua lingua materna o l'ha detto davv… - AlexAng68052367 : RT @Cat_Mente: Che poi a me non frega niente se il gruppo deride o offende MTR, lei è superiore a sta gente che sicuro dopo non vedrà più.… -