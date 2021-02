LIVE VOLLEY Vibo Valentia-Civitanova 0-1 (22-25, 0-0), Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di sabato 6 febbraio 2021) Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Cucine Lube Civitanova si sfidano nell’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno di Superlega 2020/2021. I cucinieri vogliono tornare al successo per chiudere in bellezza la regular season e vendicare il 3-1 incassato all’andata dalla formazione calabrese. L’appuntamento è per le ore 14.45 di sabato 6 febbraio. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTIDUESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA Superlega 2020/2021 AGGIORNA LA DIRETTA Tonno Callipo Calabria Vibo ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Tonno Callipo Calabriae Cucine Lubesi sfidano nell’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno di. I cucinieri vogliono tornare al successo per chiudere in bellezza la regular season e vendicare il 3-1 incassato all’andata dalla formazione calabrese. L’appuntamento è per le ore 14.45 di sabato 6 febbraio. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTIDUESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICAAGGIORNA LATonno Callipo Calabria...

SSportNetwork : #SaturdayFever #Volley #SuperLega Il #primoset è di #Civitanova, che regola #Vibo 25-22! #live - SSportNetwork : #SaturdayFever #Volley #SuperLega Al via il match tra #ViboValentia e #Civitanova! #live - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di Supersportnetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga… - zazoomblog : LIVE VOLLEY Police-Novara 19-25 25-22 18-25 0-0 Champions League 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY #Police… - zazoomblog : LIVE Busto-Schwerin 3-0 e Novara-Chemik Police 1-1 Champions League volley in DIRETTA: Busto vola ai quarti! -… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE VOLLEY Calciomercato: Mark Lewandowski passa dall'Asti al Casale

...07 CATEGORIE POPOLARI Attualità 26088 Home in evidenza 22977 Langhe e Roero 14814 Cuneo e valli 14000 Cronaca 12059 Volley 6866 Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial Edit with Live ...

Coronavirus, a Carrù la situazione migliora ancora: 8 attualmente positivi

...23 CATEGORIE POPOLARI Attualità 26088 Home in evidenza 22977 Langhe e Roero 14814 Cuneo e valli 14000 Cronaca 12059 Volley 6866 Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial Edit with Live ...

Volley, alle 17.00 Modena-Cisterna chiude il campionato RADIOCRONACA LIVE modenaindiretta.it LIVE TUTTOREGGINA! Pescara-Reggina 0-0, pochi sussulti

21' - Menez che arretra molto quando la squadra cerca di costruire l'azione. Baroni chiede al numero 7 di stare più alto. 18' - Reggina che prova a far girare la palla, il Pescara che cerca di rischia ...

LIVE TUTTOREGGINA! Pescara-Reggina 0-0, partita in equilibrio

15' - Reggina che pressa alto, proprio come vuole Baroni. Intanto proteste Pescara perr un mancato giallo a Stavropoulos, ma sarebbe stato esagerato. 13' - Bocchetti ferma un'azione della Reggina con ...

...07 CATEGORIE POPOLARI Attualità 26088 Home in evidenza 22977 Langhe e Roero 14814 Cuneo e valli 14000 Cronaca 120596866 Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial Edit with......23 CATEGORIE POPOLARI Attualità 26088 Home in evidenza 22977 Langhe e Roero 14814 Cuneo e valli 14000 Cronaca 120596866 Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial Edit with...21' - Menez che arretra molto quando la squadra cerca di costruire l'azione. Baroni chiede al numero 7 di stare più alto. 18' - Reggina che prova a far girare la palla, il Pescara che cerca di rischia ...15' - Reggina che pressa alto, proprio come vuole Baroni. Intanto proteste Pescara perr un mancato giallo a Stavropoulos, ma sarebbe stato esagerato. 13' - Bocchetti ferma un'azione della Reggina con ...