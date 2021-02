LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch in DIRETTA: si torna in scena sulla Kandahar, Paris e Innerhofer vogliono stupire (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.06 La gara odierna prevede 2.180 metri di lunghezza, partenza fissata a quota 1.308 metri, arrivo a 770, 34 curve e 37 porte. 11.03 La discesa di ieri ha incoronato il nostro Dominik Paris che, dopo il lungo stop, sembra davvero essere tornato ai suoi LIVElli proprio in occasione dei Mondiali di Cortina 11.00 Buongiorno e benvenuti a Garmisch-Partenkirchen, tra 30 minuti esatti scatterà il SuperG! Dominik Paris prepara i Mondiali a Garmisch – Christof Innerhofer vuole sfruttare il “talismano” Kandahar – I convocati azzurri per il weekend – Programma e tv del fine settimana – La cronaca della discesa di ieri – La classifica della Coppa del Mondo – Tutte le ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.06 La gara odierna prevede 2.180 metri di lunghezza, partenza fissata a quota 1.308 metri, arrivo a 770, 34 curve e 37 porte. 11.03 La discesa di ieri ha incoronato il nostro Dominikche, dopo il lungo stop, sembra davvero essereto ai suoilli proprio in occasione dei Mondiali di Cortina 11.00 Buongiorno e benvenuti a-Partenkirchen, tra 30 minuti esatti scatterà il! Dominikprepara i Mondiali a– Christofvuole sfruttare il “talismano”– I convocati azzurri per il weekend – Programma e tv del fine settimana – La cronaca della discesa di ieri – La classifica della Coppa del Mondo – Tutte le ...

