L’ex di Dayane Mello che oggi sta con un’altra gieffina: ecco chi è (Di sabato 6 febbraio 2021) Una delle ultime store di Dayane Mello l’ha vista legata ad un giovane che, ad oggi, è il fidanzato di un ex concorrente del ‘GfVip’ Dayane Mello (GettyImages)Dayane Mello è una delle finaliste del ‘Grande Fratello Vip’. Un percorso molto deciso, fatto dalla modella brasiliana, che fin da subito ha dovuto fare i conti con la rivalità dei suoi inquilini, non sempre benevoli nei confronti delL’ex concorrente dell”Isola dei famosi’. Ad oggi la situazione è molto cambiata, soprattutto negli ultimi giorni. Il lutto che ha colpito Dayane, la scomparsa del fratello Lucas, ha ovviamente cambiato anche gli equilibri all’interno della casa. Tutti si sono stretti attorno alla Mello in questo ... Leggi su kronic (Di sabato 6 febbraio 2021) Una delle ultime store dil’ha vista legata ad un giovane che, ad, è il fidanzato di un ex concorrente del ‘GfVip’(GettyImages)è una delle finaliste del ‘Grande Fratello Vip’. Un percorso molto deciso, fatto dalla modella brasiliana, che fin da subito ha dovuto fare i conti con la rivalità dei suoi inquilini, non sempre benevoli nei confronti delconcorrente dell”Isola dei famosi’. Adla situazione è molto cambiata, soprattutto negli ultimi giorni. Il lutto che ha colpito, la scomparsa del fratello Lucas, ha ovviamente cambiato anche gli equilibri all’interno della casa. Tutti si sono stretti attorno allain questo ...

forgiveyou10 : RT @allabouthisgirl: Il giorno dell’anniversario della morte della ex ragazza di Fra. Dayane l’aveva stretto a sé È stato bellissimo ieri s… - GraceKe2426485 : Pensando a Tommaso come gestirà sia l'amicizia con Stefano Livingroom (padre della bimba ed ex di Dayane) sia quel… - marzeeaa : RT @allabouthisgirl: Il giorno dell’anniversario della morte della ex ragazza di Fra. Dayane l’aveva stretto a sé È stato bellissimo ieri s… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: «GFVip», il lutto di Dayane in diretta e l’abbraccio degli ex concorrenti - Il meglio e il peggio - Luca_zone : RT @Corriere: «GFVip», il lutto di Dayane in diretta e l’abbraccio degli ex concorrenti - Il meglio e il peggio -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex Dayane Carlotta Dell’Isola su Andrea Zenga: “Noioso e finto come pochi”, poi cancella tutto Tv Fanpage