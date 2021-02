Il fair play da applausi di Belotti | Non era fallo Poi viene premiato dal destino

GoalItalia : Il bellissimo gesto di Belotti in #AtalantaTorino ?? - BrunoMaggi : RT @francofontana43: Un grande gesto di sportività del capitano del Torino Belotti, applaudito dai suoi avversati. Un gesto raro nel nostro… - AgReds : RT @sottilismo: Belotti è rimasto traumatizzato dalla merda giustamente ricevuta dopo la sceneggiata della scorsa partita ed ora è diventat… - francofontana43 : Un grande gesto di sportività del capitano del Torino Belotti, applaudito dai suoi avversati. Un gesto raro nel nos… - Nowhere_Dumb : RT @sottilismo: Belotti è rimasto traumatizzato dalla merda giustamente ricevuta dopo la sceneggiata della scorsa partita ed ora è diventat… -

Ultime Notizie dalla rete : fair play

Bergamo, 6 febbraio 2021 - Nella grande rimonta del Torino a Bergamo spicca uno straordinario gesto didi Andrea Belotti . Al 33', con i padroni avanti di tre reti e i granata in grande difficoltà, il Gallo si è visto assegnare dall'arbitro Francesco Fourneau una punizione dal limite dell'...Ilnon è qualcosa che si può mandare in scena a corrente alternata, secondo i bisogni. E il Toro aveva bisogno di quella punizione , ne avrebbe potuto aver bisogno per provare una rimonta ...Il Torino è ovviamente intenzionato a blindare il prima possibile il suo uomo simbolo e capitano I rossoneri, che hanno sempre mostrato interesse per il centravanti italiano, monitorano con attenzione ...Il gesto durante Atalanta-Torino: via il giallo a Romero, che gli stringe la mano. Applausi dalla panchina della Dea ...