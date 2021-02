Governo | Laforgia Leu | “Rispetto per Draghi | ma le nostre idee sono incompatibili con quelle della destra sovranista”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 febbraio 2021) “Abbiamo grandeper il presidente Mattarella e per una personalità come quella di Mario, però pensiamo che i governi non possano che essere politici e che, per quanto ci riguarda, lee i nostri valori, sianocon quelli”. Lo ha detto in un videomessaggio il senatore di LeU Francesco, in merito alla possibilità di un esecutivo guidato dache includa anche la Lega e Forza Italia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.