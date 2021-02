Gattuso | “Ci siamo fatti due gol da soli | stiamo pagando a caro prezzo ogni errore”

claudioruss : #Gattuso: 'Bisogna fare i complimenti alla squadra, ma ci siamo fatti gol da soli. Bisogna guardare avanti, c’è ram… - annatrieste : Ha detto Gattuso che lui non è Padre Pio. Però pure noi non siamo Santo Lazzaro. E che cazz! - zpuntoeacapo : @Zorochan_1 @raja_bruni Stiamo parlando di Gattuso o pioli? Gattuso ha fatto 4 punti con l’Atalanta e siamo comunqu… - napolista : Gattuso a Sky: «Ci siamo fatti due gol da soli. Brucia» “Abbiamo fatto tutto noi. C’è preoccupazione perché non è l… - antonio_race : @DiegoDeLucaTwit @CapitanCarla Parlane con De Maggio che crede che noi tifosi siamo COGLIONI ... ha rotto tutta la… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso siamo

Cifatti due gol da soli ma gli errori ci stanno, per il resto ho poco da rimproverare alla ... Genoa - Napoli 2 - 1: il tabellino Calendario asfissiante Il problema principale, secondo, ...Non è una stagione nella quale il Napoli verrà ricordato per continuità. Rinoha il volto tirato, da un po' di tempo ormai non viaggia in sintonia con la società e quindi il clima ormai si è complicato abbastanza: 'Abbiamo fatto la stessa partita che abbiamo giocato con ...A margine del k.o. sul campo del Genoa, il settimo in questo campionato, Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di DAZN ...Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha commentato così a Sky Sport il match perso oggi contro il Genoa: "Il Napoli si è fatto due gol da solo? Hai detto tutto te. Brucia. Sicuramente complimenti all ...