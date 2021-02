Frana Amalfi, sequestro in arrivo per l’area: solo dopo partiranno i lavori (VIDEO) (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto È atteso da un momento all’altro il provvedimento di sequestro dell’area dove si è verificata la Frana ad Amalfi. Un atto obbligatorio per consentire ai consulenti e ai magistrati di effettuare i necessari rilievi nell’ambito dell’inchiesta che, condotta dei carabinieri del comando provinciale di Salerno, dovrà accertare se ci sono state eventuali responsabilità nella mancata messa in sicurezza del costone roccioso venuto giù. Soltanto dopo potranno partire i lavori che sono stati al centro della riunione che si è svolta questa mattina al Genio Civile, Con la presenza del presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca. All’incontro l’Anas ha presentato il suo progetto che consentirà di ripristinare la viabilità entro tre mesi. Il lavoro si dividerà ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto È atteso da un momento all’altro il provvedimento dideldove si è verificata laad. Un atto obbligatorio per consentire ai consulenti e ai magistrati di effettuare i necessari rilievi nell’ambito dell’inchiesta che, condotta dei carabinieri del comando provinciale di Salerno, dovrà accertare se ci sono state eventuali responsabilità nella mancata messa in sicurezza del costone roccioso venuto giù. Soltantopotranno partire iche sono stati al centro della riunione che si è svolta questa mattina al Genio Civile, Con la presenza del presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca. All’incontro l’Anas ha presentato il suo progetto che consentirà di ripristinare la viabilità entro tre mesi. Il lavoro si dividerà ...

emergenzavvf : ?? In corso intervento dei #vigilidelfuoco a #Amalfi (SA) per una frana che ha investito un tratto della SS163, alte… - Agenzia_Ansa : #Frana ad #Amalfi, l'ex sindaco: 'Due anni fa lavori sul costone' Antonio De Luca: 'La Procura ora indaghi per cap… - emergenzavvf : Frana #Amalfi (SA), esclusa nella tarda serata di ieri dai #vigilidelfuoco la presenza di eventuali persone coinvol… - andpellegrino : Frana di Amalfi, vertice al genio civile - lazzaro14 : Frana ad Amalfi: aperta un'inchiesta per disastro colposo -