Assembramenti ai baretti a Chiaia | raffica di multe

(Di sabato 6 febbraio 2021) Misure anti contagio: scatta l'area pedonale in zona '' 5 febbraio 2021 Giovedì pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un servizio straordinario di controllo ...

...in zona '' 5 febbraio 2021 Giovedì pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona dei '' dove ...... in cui è emerso che un'area pedonale faciliterebbe i controlli anti -. L'idea del Municipio era quella di pedonalizzare tutta l'area deidi Chiaia. Per ora, però, si parte con ...E' proseguito tutto il giorno a Napoli il passeggio e la voglia di godersi la mite temperatura a febbraio nonostante il Covid19.Giovedì pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona dei "baretti" dove hanno identificato 88 persone sanzio ...