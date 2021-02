A fuoco una Porsche Cayenne vicino piazza Risorgimento: si indaga sulle cause dell’incendio (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un’autovettura è andata a fuoco ieri sera in via Nicola da Monteforte, a poca distanza da piazza Risorgimento. Ad andare in fiamme è stata una Porsche Cayenne. L’auto, alimentata a Gpl, ha subito danni molto gravi nella parte anteriore dove si trova il motore. Per domare l’incendio sono giunti sul posto i Vigili del fuoco. In corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un’autovettura è andata aieri sera in via Nicola da Monteforte, a poca distanza da. Ad andare in fiamme è stata una. L’auto, alimentata a Gpl, ha subito danni molto gravi nella parte anteriore dove si trova il motore. Per domare l’incendio sono giunti sul posto i Vigili del. In corso gli accertamenti per stabilire ledel rogo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

