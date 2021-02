Superman and Lois: cosa aspettarsi dalla prima puntata? (Di venerdì 5 febbraio 2021) Superman and Lois debutterà il 23 febbraio. In programma su The CW Television Network un evento-premiere di due ore della nuova serie incentrata sulle avventure della coppia Clark&Lois, marito e moglie, dopo il loro ritorno a Smallville. E subito parte nelle teste di tutti Somebody saaaaave meeee!!! Superman and Lois: trama prima puntata Dopo anni di scontri il supereroe più famoso del mondo, alias Clark Kent e la giornalista più famosa dei fumetti, Lois Lane, dovranno affrontare una delle sfide più difficili, ossia la vita in famiglia: l’essere una coppia e l’essere genitori lavoratori inseriti nella società moderna. Clark e Lois dovranno trovare una risposta ad una domanda fondamentale, ossia se i loro Jonathan e Jordan ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021)anddebutterà il 23 febbraio. In programma su The CW Television Network un evento-premiere di due ore della nuova serie incentrata sulle avventure della coppia Clark&, marito e moglie, dopo il loro ritorno a Smallville. E subito parte nelle teste di tutti Somebody saaaaave meeee!!!and: tramaDopo anni di scontri il supereroe più famoso del mondo, alias Clark Kent e la giornalista più famosa dei fumetti,Lane, dovranno affrontare una delle sfide più difficili, ossia la vita in famiglia: l’essere una coppia e l’essere genitori lavoratori inseriti nella società moderna. Clark edovranno trovare una risposta ad una domanda fondamentale, ossia se i loro Jonathan e Jordan ...

