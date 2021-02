"Stop alle donne, parlano troppo" Bufera sul capo delle Olimpiadi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tokyo, il vertice del comitato a cinque cerchi si oppone alla presenza femminile nel direttorio. Dopo le critiche si scusa ma non si dimette. Coro unanime sui social: "Mori vergogna, fatti da parte" Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tokyo, il vertice del comitato a cinque cerchi si oppone alla presenza femminile nel direttorio. Dopo le critiche si scusa ma non si dimette. Coro unanime sui social: "Mori vergogna, fatti da parte"

