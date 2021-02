Smart working | ricerca Uilcom tra gli addetti alla comunicazione | mai più senza ma con regole certe

(Di venerdì 5 febbraio 2021) In pochi lo avevano fatto prima. Poi, lo hanno fatto per settimane e mesi e oggi non ne vogliono più fare a meno. Ma vorrebbero più autonomia e, dirittodisconnessione e innovazione tecnologica, e un lavoratore su due auspica per il sindacato un ruolo più rilevante nella organizzazione dellodel futuro. E’ la fotografia del ‘lavoratore agile’ nel settore dellaai tempi del coronavirus scattata d, sindacato di categoria della Uil. ‘, quale futuro? Ladiper il lavoro che verrà’ è il titolo dell’indagine condotta in partnership con Variazioni che viene presentata questo pomeriggio, alle 16,30, in un digital event, al quale ...

DadoneFabiana : I dipendenti pubblici promuovono a pieni voti lo #smartworking e, da ministro che lo ha fortemente voluto come stru… - ASSIOMFOREX : De Masi: con lo smart working la produttività è aumetata dal 15 al 20 percento #ASFX21 - inCOWORK_ing : RT @MyaccountingI: ??Smart Working emergenziale: cosa cambia entro il 31 marzo? Scopri le novità ?? - InfoFiscale : Smart working: il diritto alla disconnessione per la salute del lavoratore - MyaccountingI : ??Smart Working emergenziale: cosa cambia entro il 31 marzo? Scopri le novità ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Smart working

...1%) è sostenuto in realtà " ha concluso la Coldiretti " dal crollo dei consumi fuori casa in bar, ristoranti e mense per la preoccupazione del contagio, lo, le preoccupazioni e le ...Infine, anche, didattica a distanza e una maggiore permanenza in casa hanno modificato le abitudini degli italiani che, per rendere la propria abitazione più pratica e più accogliente, ...Il diritto alla disconnessione del lavoratore in smart working: la Risoluzione UE del 21 gennaio 2021 raccomanda a tutti gli Stati membri il (...) ...L’anno appena concluso ha segnato un grande cambiamento nella quotidianità, ma non è stato solo un male. La rapida digitalizzazione del Paese ha coinvolto anche gli over 60 permettendo loro di imparar ...