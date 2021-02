Smart working? Per lavoratori della comunicazione mai più senza, ma con regole (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Labitalia) - In pochi lo avevano fatto prima. Poi, lo hanno fatto per settimane e mesi e oggi non ne vogliono più fare a meno. Ma vorrebbero più autonomia e regole, diritto alla disconnessione e innovazione tecnologica, e un lavoratore su due auspica per il sindacato un ruolo più rilevante nella organizzazione dello Smart working del futuro. E' la fotografia del 'lavoratore agile' nel settore della comunicazione ai tempi del coronavirus scattata dalla Uilcom, sindacato di categoria della Uil. 'Smart working, quale futuro? La ricerca di Uilcom per il lavoro che verrà' è il titolo dell'indagine condotta in partnership con Variazioni. Lanciata nel corso dell'autunno 2020, poco prima che si aprisse la seconda fase pandemica, la ricerca è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Labitalia) - In pochi lo avevano fatto prima. Poi, lo hanno fatto per settimane e mesi e oggi non ne vogliono più fare a meno. Ma vorrebbero più autonomia e, diritto alla disconnessione e innovazione tecnologica, e un lavoratore su due auspica per il sindacato un ruolo più rilevante nella organizzazione dellodel futuro. E' la fotografia del 'lavoratore agile' nel settoreai tempi del coronavirus scattata dalla Uilcom, sindacato di categoriaUil. ', quale futuro? La ricerca di Uilcom per il lavoro che verrà' è il titolo dell'indagine condotta in partnership con Variazioni. Lanciata nel corso dell'autunno 2020, poco prima che si aprisse la seconda fase pandemica, la ricerca è ...

