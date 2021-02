LaGazzettaWeb : Scontro frontale sulla Sp 230 tra Gravina e Poggiorsini: muore 83enne - baritoday : Scontro frontale sulla Murgia: muore 83enne alla guida della sua auto - gianlucalomuto : Scontro frontale tra Gravina e Poggiorsini: morto 85enne alla guida dell'auto. Ferito l'altro conducente - zazoomblog : Tragico schianto al Sud: morta a soli 19 anni. Fatale uno scontro frontale - #Tragico #schianto #morta #anni. - CronacaSocial : ?? ULTIM'ORA. Scontro frontale tra 2 auto. Morta una ragazza di 20 anni. I DETTAGLI ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro frontale

La Gazzetta del Mezzogiorno

GRAVINA - Un 83enne è morto nellotra l'auto a bordo della quale viaggiava e un altro mezzo guidato da un giovane, rimasto lievemente ferito. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio sulla Sp 230 tra Gravina in Puglia e ...Tragico incidente stradale quest'oggi, intorno all'ora di pranzo sulla strada provinciale che collega Gavina in Puglia e Poggiorsini. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono ...Incidente mortale questa mattina in provincia di Bari, sulla strada provinciale 56, fra Molfetta e Ruvo di Puglia. Rosanna Bernocco, una 20enne di Ruvo, è morta sul colpo in ...Non ci sarebbe stato nulla da fare per una delle persone coinvolte in un incidente avvenuto poco fa, intorno alle 19,30 di questa sera 5 febbraio sulla SP 200, tra Pray e Crevacuore. Al momento non è ...