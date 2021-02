Ristoranti aperti anche a cena: il governo decide, si va verso la fine del divieto. Dove e quando (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo mesi di chiusura si vede una luce in fondo al tunnel. L’ultimo dato uscito nella mattinata di oggi 5 febbraio dalla cabina di regia ha evidenziato un trend stabile con Rt nazionale a 0.84. Una buona notizia alla quale si aggiunge quella lanciata dal Corriere della Sera che sulle sue colonne scrive come il comitato tecnico scientifico sia pronto a concedere il via libera all’apertura serale dei Ristoranti fino alle 22 in zona gialla e a pranzo in zona arancione, sia pur con alcune restrizioni. “È un risultato significativo che arriva grazie ad un confronto non certo urlato, ma molto intenso e propositivo – commenta Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei Pubblici esercizi al Corriere della Setra-. Dopo un anno nel quale le nostre attività sono state costrette a rimanere chiuse o a lavorare in condizioni proibitive, ai ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo mesi di chiusura si vede una luce in fondo al tunnel. L’ultimo dato uscito nella mattinata di oggi 5 febbraio dalla cabina di regia ha evidenziato un trend stabile con Rt nazionale a 0.84. Una buona notizia alla quale si aggiunge quella lanciata dal Corriere della Sera che sulle sue colonne scrive come il comitato tecnico scientifico sia pronto a concedere il via libera all’apertura serale deifino alle 22 in zona gialla e a pranzo in zona arancione, sia pur con alcune restrizioni. “È un risultato significativo che arriva grazie ad un confronto non certo urlato, ma molto intenso e propositivo – commenta Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei Pubblici esercizi al Corriere della Setra-. Dopo un anno nel quale le nostre attività sono state costrette a rimanere chiuse o a lavorare in condizioni proibitive, ai ...

