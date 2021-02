“Recovery plan non va riscritto ma integrato. Reddito di cittadinanza? Da preservare. Fare subito per decreto la banca dati dei disoccupati” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il prossimo governo non dovrà riscrivere il Recovery plan ma integrarne le lacune, anche se in quello preparato dal Conte 2 “ci sono molti elementi importanti e innovativi che vanno nella direzione delle priorità europee e delle necessità dell’Italia”. Allo stesso modo il Reddito di cittadinanza “non c’è dubbio che serva in questa situazione di crisi”: semmai va rafforzato collegandolo alla riforma degli ammortizzatori e delle politiche attive del lavoro. E varando subito per decreto la banca dati per incrociare domanda e offerta. Sui prossimi ristori alle imprese sì alla linea dettata dal Gruppo dei 30 nel documento cofirmato dall’ex presidente della Bce. Quindi aiuti mirati e incentivi alla riconversione per chi dovrà cambiare attività: “Devono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il prossimo governo non dovrà riscrivere ilma integrarne le lacune, anche se in quello preparato dal Conte 2 “ci sono molti elementi importanti e innovativi che vanno nella direzione delle priorità europee e delle necessità dell’Italia”. Allo stesso modo ildi“non c’è dubbio che serva in questa situazione di crisi”: semmai va rafforzato collegandolo alla riforma degli ammortizzatori e delle politiche attive del lavoro. E varandoperlaper incrociare domanda e offerta. Sui prossimi ristori alle imprese sì alla linea dettata dal Gruppo dei 30 nel documento cofirmato dall’ex presidente della Bce. Quindi aiuti mirati e incentivi alla riconversione per chi dovrà cambiare attività: “Devono ...

ItaliaViva : Non è una vittoria di un partito o dell'altro: è il fatto che l'Italia avrà un governo migliore. Quindi sì, sono co… - FrancescoBonif1 : “Il #GovernoDraghi sarà la salvezza dell'Italia: ha messo in sicurezza l'euro quasi dieci anni fa, metterà in sicur… - MarcoBellinazzo : In un futuro Governo Draghi servirebbe come non mai un ministro dello Sport specializzato che possa aumentare e ind… - Ila4punto0 : RT @sragugini: consigli di lettura. intervista a @BentivogliMarco - Marcell78225090 : RT @fattoquotidiano: “Recovery plan non va riscritto ma integrato. Reddito di cittadinanza? Da preservare. Fare subito per decreto la banca… -