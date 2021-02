Luis Alberto vuole tornare al gol con il Cagliari. E quando vede rosso si scatena...

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il valore aggiunto.a Bergamo ha scaldato i motori. Tornato dopo l'intervento di appendicite, contro i nerazzurri non è riuscito a incidere, benché abbia disputato un'ottima partita. ...

Il valore aggiunto.a Bergamo ha scaldato i motori. Tornato dopo l'intervento di appendicite, contro i nerazzurri non è riuscito a incidere, benché abbia disputato un'ottima partita. Domenica, contro il ...Ha alchimia con i giocatori, pensate a come ha difesodopo la lite con la società. È sempre carico, aggressivo, mi piace tanto come allenatore e persona'. SULLE CARATTERISTICHE DELLA ...Formazione consigliata 20a giornata: Ospina 6, Ansaldi 6, Criscito 7, Strynger Larsen 6, Chiesa 10, Strootman 6, Zielinski 5,5, Junior Traore 6,5, ...I risultati della Lazio stanno suscitando diversi commenti favorevoli. L'ex attaccante tra le altre della Roma, Antonio Cassano, è rimasto molto colpito ...